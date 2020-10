KAUGISTUNGIT EI TULE: Mart Helme umbusaldamine lükkus edasi!

Rauda tuleb taguda, kuni ta on kuum. Seetõttu soovisid reformierakondlased veel sel nädalal umbusaldada siseminister Mart Helmet, enne kui lahtuvad emotsioonid kaks nädalat tagasi Deutsche Wellele antud intervjuu ümber. Opositsioon loodab, et konservatiiv on välja vihastanud piisavalt palju Keskerakonna ja Isamaa liikmeid, et seekord saaksid nad ministri ametist tagandamiseks hääled kokku. Probleem peitub aga selles, et oravatelgi pole hetkel koroonaviiruse tõttu võimalik täisrivistust välja panna.