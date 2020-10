TÜLI MAJAS: Macroni vaimset tervist kritiseerinud Erdogan soovitas türklastel Prantsuse kaupa boikoteerida 

Prantsusmaa presidendiga konflikti sattunud Erdogan sõnas esmaspäeval, prohvet Muhamedi sünnipäeva auks korraldatud pidustustenädala alguses, et Macron vajab vaimse tervise kontrolli. Türgi riigipea arvates peavad ettenägelikud ja moraalsed Euroopa juhid lõhkuma hirmu ajendil püstitatud seinad. „Nad peavad lõpetama islamivastase tegevuskava ja vihkamiskampaania, mida juhib Macron,“ teatas Erdogan.

Konflikt tekkis Macroni sõnavõttudest, milles ta lubas võidelda islamistliku separatismiga, öeldes, et see ähvardab üle võtta Prantsusmaal asuvaid moslemikogukondi. Teatavasti raputas Euroopa riiki hiljuti kohutav intsident, kus islamistlik sõjaväelane raius maha õpetaja pea, kes oli kasutanud sõnavabaduse tunnis Muhamedi koomikseid.

Enamus Euroopa juhte on Macronile toetust avaldanud. Nende seas väljendas Prantsuse riigipea suunal solidaarsust ka Eesti peaminister Jüri Ratas, kelle sõnul on vaja kaitsta Euroopa fundamentaalseid demokraatlikke väärtusi, sealhulgas väljendamisvabadust.

Erdogan otsustas, et konflikt Macroniga väärib üleskutset boikoteerida kõiki Prantsusmaa kaupu ja tooteid. „Täpselt nagu nad ütlevad Prantsusmaal – „Ärge ostke Türgi kaubamärkidega tooteid“ – kutsun ma kõiki oma siinseid kodanikke üles mitte kunagi toetama ega ostma Prantsuse kaubamärke,“ põrutas Erdogan. Türgi statistikaameti andmeil on Prantsusmaa Türgi jaoks suuruselt kümnes impordiallikas ja seitsmes eksporditurg.

Esmaspäeva õhtul andis Ankaras asuv Prantsuse saatkond hoiatuse Türgis elavatele ja reisivatele Prantsuse kodanikele, et nad käituksid „kohaliku ja rahvusvahelise olukorra tõttu äärmiselt valvsalt“. Neil paluti vältida avalikes kohtades kogunemisi ja meeleavaldusi.

Türgi ja Prantsusmaa on mõlemad NATO liikmed, ent on olnud eriarvamustel paljudes olulistes küsimustes. Vaidlusi on tekitanud näiteks Süüria ja Liibüa küsimused, jurisdiktsioon Vahemere idaosas ja Mägi-Karabahhi konflikt.