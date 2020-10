Tanel Kiik: esmaspäevast lüheneb eneseisolatsiooni aeg kümnele päevale 

"Edaspidi on võimalik välismaalt saabudes valida, kas kahe testi tegemise või kümnepäevase eneseisolatsiooni vahel. Ja on ka alternatiiv neile, kes on lähikontaktseks kuulutatud. Kui neil ei ole haigussümptomeid, siis nad saavad teha kümnendal päeval testi ja kui see osutub negatiivseks, siis loetakse nende eneseisolatsiooni periood lõppenuks," rääkis Kiik.