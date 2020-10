Kodumaine kellabränd Wooch – ideaalne valik neile, kes naudivad nii tagasihoidlikkust kui tähelepanu! 

Kuigi kellatootjaid on võrdlemisi palju, paistab kodumaine bränd Wooch hästi silma. „Woochi personaalsed puidust käekellad on kooslus julgusest ja positiivsusest, traditsioonidest ning kaunitest Eestimaa küladest ammutatud inspiratsioonist. Kõik kella puidust detailid valmivad käsitsi suure pühendumise ja kirega siinsamas Eestis, Eesti noorte poolt,“ räägib ettevõtte üks loojatest Henri Hallik. Ta nendib, et neilt on küsitud tihti, kui kaua võtab ühe kella valmistamine aega. Sellele ei ole aga 100% kindlat vastust, sest iga kell on omamoodi unikaalne.

Tänapäeva tarbimismaailmas otsitaksegi tegelikult erilisust – võiks lausa öelda, et unikaalsus on moes. „Käsitsi valmistamine ja puidu enda muster muudavad iga käekella unikaalseks. Peaaegu otsast lõpuni meie enda kätega tehtud kunstiteosed on erinevad kujunenud normidest ning seetõttu võimaldavad nautida ühtviisi nii tagasihoidlikkust kui tähelepanu,“ selgitab Hallik. Samuti on võimalik Woochi kelladega anda oma panus puhtama ja jätkusuutlikuma keskkonna nimel.

Woochi kell passib kandjale, kes väärtustab Eesti disaini ja loodust. Käsitööna valminud minimalistliku ning põhjamaise disainiga käekellad sobivad ideaalselt neile, kes soovivad nautida ühtviisi nii tagasihoidlikkust kui tähelepanu.

Et kingitus isadepäevaks personaalsemaks muuta, saab sinna midagi peale graveerida. „Tihti on graveeringu võimalusi piiravaks teguriks vaid kujutlusvõime. Graveeringut on võimalik saada nii kella esiküljele sihverplaadile kui ka kella tagakaanele või isegi pakendi sisse. Tuleb arvestada, et kella tagaküljel on graveeringu võimalused laiemad tänu suuremale graveeritavale pinnale ning pakendeid oleme isegi teinud täiesti personaalseid vastavalt klientide soovile,“ jutustab Hallik.

Graveeringuid valmistatakse laserlõikuriga, mis garanteerib täpsuse. Tänu laserlõikusele on võimalused graveerimiseks peaaegu lõputud – soovigu klient näiteks erinevas suuruses ja stiilis tekste, numbreid, sümboleid või midagi muud. Sageli tahetakse kella sihverplaadile kellakandja nime või siis ettevõtte, kogukonna või organisatsiooni logo. „Graveeritakse pühendusi, nimesid, tsitaate, logosid, sündmuste kuupäevi ja palju muud. Sagedased soovid on ka pildid, mida on võimalik värviliselt trükkida nii kella sihverplaadile või pakendile,“ lisab ta.