Alexela sai KredExilt Kiviõli Keemiatööstusele vajaliku 37miljonilise laenu 

Laenu tähtaeg on 5 aastat ning intress 2 protsenti. Laenulimiit väljastatakse mitmes osas, millest esimene väljamakse toimub juba sel nädalal. Laen võimaldab ettevõttel muuhulgas säilitada Kiviõli Keemiatööstuses rohkem kui 500 töökohta, mis omakorda tähendab Kiviõlis suurima tööandjana leibkondade mõistes üle 1500 inimese eluolu hoidmise.

„Suurimat rahulolu valmistab teadmine, et saame Ida-Virumaal Lüganuse vallas tööandjana läbi oma töötajate töökohtade säilitamise hoida ka arvukate leibkondade heaolu. Esimeses kriisiolukorraga kohanemise etapis olime sunnitud optimeerima gruppi kuuluvate ettevõtete struktuure ja grupiüleselt koondatute hulgas oli Kiviõli Keemiatööstuses 58 inimest, kelle töökohta ei olnud meil võimalik säilitada. Juhina on olnud koondamised valusad otsused. Riigi abiga saame aga siiski vaadata Kiviõli Keemiatööstusega tulevikku ja hoida seeläbi eluolu Lüganuse vallas,“ sõnas Alexela grupi tegevjuht Andreas Laane.

Alexela grupi tegevjuht lisas, et Alexela maksab riigile aastas tublisti üle 100 miljoni euro makse, Kiviõli Keemiatööstus üksi tasub pea 10 miljonit eurot erinevaid riigimakse ning 37 miljonit laenuraha on selles mõttes riigile ka mõistliku suurusega, sest riik säilitab endale nimetatud maksutulu ja lisaks saab ka laen kõige hiljemalt viie aasta pärast tasutud.

„Kriiside seljatamise võti peitub alati koostöös, sestap peavad ettevõtjad, pangad ja riik töötama ühiselt raskuste ületamiseks ja uute võimaluste realiseerimiseks. Alexelale antav laen võimaldab säilitada rohkem kui 500 töökohta Ida-Virumaal, mis moodustab pea kolmandiku kõigist kontserni töötajatest, seega on see hea näide just sellisest koostööst,“ kommenteeris KredExi juht Ivo Kuldmäe..