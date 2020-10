Ametisse vannutatud Amy Coney Barrett kallutab USA ülemkohtus kaalukausi selgelt konservatiivide poole 

Amy Coney Barrett andis esmaspäeva õhtul Valges Majas ametivande. Tema kõrval seisis muhelev president Trump, kelle jaoks oli konservatiivse kohtuniku määramine suureks võiduks. „Barretti perekond on vallutanud Ameerika südame. On väga sobilik, et kohtunik Barrett täidab koha, mille jättis tühjaks tõeline naisõiguslaste teerajaja – kohtunik Ruth Bader Ginsburg,“ lausus Trump.