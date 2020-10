Õiguskantsler: Tartu ülikooli välistudengitele ühiselamukohtade eelisjärjekorras jagamine on ebavõrdne 

Niisugune tava lähtub teadmisest, et erinevalt Eestist pärit tudengitest on välisüliõpilastel Tartus raskem leida elukohta. Kuna see võib tõesti nii olla, on arusaadav, miks ülikool on otsustanud aidata välisüliõpilastel majutuskohta leida, märgib õiguskantsler, kelle kinnitusel on erinev kohtlemine õigustatud neil juhtudel, kui Tartu ülikool reserveerib ühiselamukohti eriprogrammide alusel Tartu ülikooli õppima saabuvate välisüliõpilaste jaoks. Kõnealusel juhul, kui eelis antakse üldkorras ingliskeelsetele õppekavadele õppima asujatele, pole aga ühiselamukohtade jagamisel õigustatud üliõpilaste erinev kohtlemine olenevalt sellest, kas tudeng on pärit Eestist või välisriigist.