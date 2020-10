Eesti uudised Kalle Laanet nõuab peaprokurörilt selgitust: kas Danske Banki dokumentide lekitamisega tuleb kriminaalmenetlus? Siim Randla , täna, 05:21 Jaga: M

Riigikogu liige Kalle Laanet palub peaprokurörilt vastust, kas seoses Eestis poolelioleva Danske Banki kriminaaluurimisega seotud dokumentide lekitamisega Itaalia meediasse alustatakse kriminaalmenetlust. „20. septembril kirjutas Eesti Päevaleht, et Itaalia ajakiri I’Espresso omandas dokumendid, mis puudutavad pooleliolevat Danske Bankiga seotud kriminaaluurimist Eestis. Nad jagasid neid andmeid rahvusvahelise uuriva ajakirjanduse konsortsiumiga ICIJ,“ kirjutab Kalle Laanet oma kirjalikus küsimuses. Ta küsib peaprokurörilt, kas riigiprokuratuur on alustanud kriminaalmenetlust seoses Eestis poolelioleva Danske Banki kriminaaluurimisega seotud dokumentide lekitamisega Itaalia meediasse ja kas riigiprokuratuur on pöördunud Euroopa Õigusalase Koostöö Üksuse (Eurojust) poole seoses Danske Banki kriminaaluurimist puudutavate dokumentide lekkimisega Itaalia meediasse