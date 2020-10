Martin Helme kutsub Veidemanni ERR-i nõukogu juhi kohalt lahkuma 

„Urmas Reitelmann lahkub ERR-i nõukogust, et mitte anda ideoloogilistele fanaatikutele malakat, millega peksta teda, tema koduerakonda ja valitsusliitu. Ühtlasi näitab see konservatiivide soovi järgida neid põhimõtteid, mida kinnitasime üle eelmise nädala neljapäeval. Ka tuliste poliitiliste vaidluste puhul peaksime keskenduma argumentidele ja rääkima sisust,“ kirjutab Helme sotsiaalmeedias.

„Tegelikult on just Reitelmann olnud see, kes alates oma nõukogusse saamisest on nõudnud nii juhatuselt kui nõukogult, et täidetaks vajaliku hoolega ERR seaduse paragrahve 4, 5, 6 ja 31, mis nõuavad, et meediaasutus oleks tasakaalustatud, erapooletu, soliidne, perekeskne ja rahvuslik. Sama nõudsin mina eelneval neljal aastal. Tulutult. Neid paragrahve ERR seadusest ei soovita lihtsalt näha. Reitelmann tuli nõukogust ära. Ma kutsun Sind, Rein, samuti sealt lahkuma,“ kirjutab Helme.