EKI direktor: sõnastik on keelealase info, mitte poliitilise vaidluse jaoks 

Tavasti sõnul oleks lihtne vastu sellele, et vabariigi määruse järgi määrab Eesti keele instituudi uusim õigekeelsussõnaraamat kirjakeele normi. „Muidugi võib Eesti keele instituuti pidada suvaliseks, aga konkreetselt kirjakeele teemal järeldub siit ka valitsuse määruse ja sealtkaudu valitsuse suvalisus. Viimast väita on loomulikult poliitiku vabadus ja mul siin midagi kommenteerida pole,“ lausub Tavast.

„Sisuline vastus aga on, et sõnastikud pakuvad keelealast infot. Neist, ei eesti ega inglise keele omadest, ei saa põhimõtteliselt leida tuge praeguse sarnastes poliitilistes või maailmavaatelistes vaidlustes. Sõnastikke koostatakse keelekasutuse uurimise põhjal ja nad esitavad lihtsustatud kokkuvõtet sõnade seni teadaolevatest kasutustest. Rõhutaksin kaht asjaolu. Esiteks: see kokkuvõte on lihtsustatud. Ükski sõnastik ei saa kunagi esitada kõigi sõnade kõiki olemasolevaid tähendusi, neid on selleks lihtsalt liiga palju. Teiseks: kokku on võetud senised tähendused. Keel aga areneb, ja uusi tähendusi või tähendusvarjundeid tuleb pidevalt juurde,“ selgitab Tavast.