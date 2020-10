TÄHTAEG KUKKUS: Valgevene töölised asusid streikima 

Streikidest võib kokkuvõttes režiimivastastele siiski palju kasu tulla. Kui massimeeleavaldusi võib pidada Aljaksandr Lukašenka vastu astumisel esimeseks etapiks, siis streigilainest võib saada järgmine samm. Mida rohkem just riigitöölisi protestib, seda enam näitab see võimulolija(te) nõrka toetust nendelt, kes otseselt Lukašenka jagatud leivast söönuks saavad. Praegu teatas valitsuse esindaja küll, et riigiettevõtted töötavad üldiselt normaalselt ja mingeid tugevaid mõjusid töökorraldusele nemad ei näe. (Kõige selle peale olevat Lukašenka ise turtsatanud ja öelnud: „Kes siis lapsi peaks toitma?“)