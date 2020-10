Seisukoht | Las EKRE karjub kõrbes! 

Seeder osutas sedagi täpselt, et Helme sõnadest kujuneb Eesti poliitikas järgmiste päevade (ehk eelmise nädala) põhiline teema, mille keskmes on EKRE juhid, kellele see eeldatavasti sobib.

Mis siis möödunud nädalaga Eesti riigis muutus? Mitte essugi! Valitsusel polnud plaanis enne geisid Rootsi saata ega ole nüüdki. Täiesti kasutu nädal, mille jooksul ajasid poliitikud suust välja palju sooja õhku, osa rahvast ärritus, ajalehed trükkisid kilomeetrite kaupa artikleid ning lõpetuseks mugis Martin Helme rõõmsalt Jüri Ratase saadetud torti.

Ärge mõistke mind valesti, ma ei jaga Mart Helme arvamust. Mind ei huvita, kes kellega magab või abiellub. Lihtsalt minu meelest on Eesti ajakirjanduse kõige mõttetum žanr see, kui mõni EKRE poliitik ütleb midagi teravat ja siis ülejäänud erakonnad kommenteerivad seda arvamust ning kokkuvõttes on produktiivsus null.