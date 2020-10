Juhtkiri | Parlamendivälised haarasid abieluküsimuses ohjad 

Roheliste edu poliitilise seisukoha sõnastamisel selliselt, et see kõnetab mitte üksnes nende baasvalijaid, on aga nähtavalt kahvlisse pannud sotsiaaldemokraadid, Reformierakonna ja Keskerakonnagi. Algatust otsesõnu toetanud on vaid samuti parlamendiväline jõud Eesti 200.

Kuidas saab sõnades toetada võrdõiguslikkust, ent otsustaval hetkel allkirja andmisest kõrvale puigelda, ei mõista mitte üksnes liberaalsete erakondade valijad, vaid küsimus on tekitanud pingeid ka erakondade sees. Nii kirjutab näiteks sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid, et ta ei mõista kolleege, kes räägivad võrdsusest ja samal ajal erinevatel ettekäänetel perekonnaseaduse petitsiooni ei toeta – täpselt see, mida paistab tegevat tema erakonna juht Indrek Saar, kui ütleb, et peab kõige olulisemaks hoopis abieluteemalise referendumi ära hoidmist.

Viimase toimumine sai möödunud nädalal aga tuge juurdegi, kui võimuliit otsustas selle sügiseselt valimispäevalt hoopis varasemaks tuua, maandades riski, et koalitsioon sügiseni koos ei püsi. Mitmed reformierakondlased, sh erakonna juht Kaja Kallas, hoiduvad aga allkirja andmisest, sest see andvat EKRE-le võimaluse öelda, et abieluinstitutsiooni rünnatakse.

Ilmselt rohkemgi kui EKRE reaktsiooni – krõbedateks väljaütlemisteks pole neil opositsiooni teadagi vajagi –, kardetakse aga hoopis omi valijaid, kes politoloog Martin Mölderi sõnul jagunevad nii, et Keskerakonna toetajatest umbes 70% toetaksid abielu kui mehe ja naise liidu kinnistamist põhiseaduses, Reformierakonna puhul 30% ja sotside valijatest 20%. Parlamendivälistel on võrreldes nendega vähem kaotada – pigem isegi võita, nagu mäletame EKRE parlamenti pääsemisest kooseluseadusele vastandumise tuules.