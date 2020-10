Paavst nimetas ametisse esimese USAst pärit mustanahalise kardinali 

72aastane Wilton Gregory on ainus USAs tegutsev mustanahaline peapiiskop, teatab CNN. Ta on tuntud eelkõige seoses 2000ndatel puhkenud vaimulike seksuaalse ahistamise kriisiga, mille lahendamist Gregory juhtis. Washington DC peapiiskopiks nimetati ta alles 2019. aastal. Veteranist vaimulik asendab kardinal Donald Wuerli, kes taandus 2018. aasta oktoobris – teda tabas seoses eelmainitud ahistamiskriisiga avalikkuse pahameel. Tulevane afroameeriklasest kardinal teatas, et ametikõrgendus võimaldab tal paavstiga lähemat koostööd teha, et katoliku kiriku eest paremini hoolitseda.

Washingtoni peapiiskopi nimetamine kardinaliks on ilmselt paavsti poolt üsna kaalutletud samm. Nimelt on Gregory'il head suhted USA katoliku kiriku nii konservatiivse kui ka liberaalse poolega. Tema nimetamine tuli ka ajal, mil USAs toimuvad rassismivastased rahutused, mis puhkesid kevadel Minnesotas, kus politseinik Derek Chauvin tappis mustanahalise George Floydi. Gregory ise mõistis politsei tegevuse tollal karmilt hukka.

Kardinalide peamine ülesanne on valida uus paavst, kui senine katoliku kiriku pea peaks surema või ametist lahkuma. Franciscus kinnitas, et üheksa 13st kardinalist on alla 80aastased, mis tähendab, et neil on potentsiaalne võimalus talle mantlipärija valida.