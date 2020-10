KAS TÕESTI? Lehepuhurit võib kasutada ka täiesti mõistlikul viisil 

Kõige lihtsam lahendus on siin akutoitel tööriista muretsemine bensiinimootoriga mudeli asemel, mida tasuks kindlasti eelistada rahvarohkemates kohtades kasutamisel. Kindlasti annab ka tööaega reguleerida – kui ümberringi on elumajad, siis ei ole ju vaja alustada kell 5 hommikul. Muru ei minda ka ju nii vara hommikul niitma.

Näiteks on võimsaima akupuhuri müratugevus vaid 93 dB, kui väiksel bensiinipuhuril BG 56 on see 104 dB. Allolevas tabelis tehniliste näitajate võrdlus:

Kolmanda probleemina kurdetakse sageli tolmu, mis koos lehtedega üles keerutatakse. Siin on taas lahenduseks tööaja valimine – tuleb leida hetk, kus liikumist on vähe ja tolm inimesi ei sega. Veel parem on aga variant, et kui tööpiirkond on selline, kus tolmutamise oht, siis pigem kasutada luuda või reha. Samas leiab lahenduse ka neljas tõrge, mis võib tekkida – mööda teed sõitvad autod tekitavad tuult, mis ajab kokku puhutud lehed tagasi sinna, kuhu neid vaja ei ole. Nii et tipptunnil pole mõtet seda tööd ette võtta.

Tiheasutusega aladel on kindlasti mõistlik valida vaiksem akupuhur. See on ka praktiliselt hooldusvaba. Bensiinimootoriga puhurid on võimsamad, kuid nendega on rohkem jändamist alates sellest, et kogu aeg peab kütus käepärast olema ning lõpetades filtrite ja muude vidinate puhastamisega.

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Akupuhurid on ka kergemad ja ergonoomilisemad, nendega on mugav töötada. Kui rihmad on õigesti seadistatud, ei väsita nad selga ega pane seda ka valutama.