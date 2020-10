Nelli Kalikova | Planeerida järgmiseks aastaks suuri koguseid gripivaktsiini oleks raha raiskamine 

Nelli Kalikova, infektsionist ja epidemioloog: Pean tõdema, et minu jaoks on gripivastane vaktsineerimine kahtlase väärtusega asi, sest ei saa täpselt ette näha, missuguse tüübi vastu vaktsineerida ja kas just see tüüp tekitab järgmisel aastal haigestumise tõusu.

Ka tänavune suur tung gripi vastu vaktsineerida on suuresti tekitatud koroonaepideemia paanikast. Arvan, et peale koroonavastase vaktsiini tulekut soov ja vajadus gripivastase vaktsiini järgi normaliseerub. Seega planeerida järgmiseks aastaks suuri koguseid gripivaktsiini eriti otstarbekas ei ole, sest kasutamata vaktsiin on asjatult raisatud raha.