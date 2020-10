Eesti uudised Oravates ja sotsides pettunud roheliste juht Züleyxa Izmailova: piinlik, opositsioonijuhid eelistavad abieluküsimuses reitinguid, mitte väärtusi Marvel Riik , täna, 15:57 Jaga: M

Roheliste esinaise Züleyxa Izmailova hinnangul on käes viimane võimalus kaitsta samasoolisi paare abieluküsimuses. Foto: Hendrik Osula / Ekspress Meedia

Eestimaa Roheliste petitsioon, millega soovitakse sätestada abielu mehe ja naise asemel kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna, on nädalaga kogunud üle 27 000 allkirja ning kasvuspurdil ei paista lõppu. „Tean, et isegi meie vanaemad ja -isad allkirjastavad praegu [petitsiooni]. Neil on lihtsalt saanud kõrini EKRE laamendamisest ja ülbitsemisest,“ ütles erakonna esinaine Züleyxa Izmailova.