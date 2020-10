Nördinud Tallinna elanik: uued bussid on uhked küll, aga numbritablood on neil tihti pimedad 

„See tabloo on kas täiesti pime või on seal lihtsalt kirjas Tallinna linnatransport või midagi sellist. Bussi number on juhi juures aknal ja tihti on see ka lihtsalt mingi paber, kuhu on pastakaga number peale kirjutatud. Praegu pimedal ajal olen mitu korda bussi peale jooksnud nii, et ma ei teagi, kuhu see buss tegelikult sõidab,“ kaebas lugeja. Ta lisas lepituseks, et muidu talle uued bussid täitsa meeldivad ja kõige rohkem see, et neis saab USB juhtmega oma telefoni laadida.