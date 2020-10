„JÄRGMINE PEATUS“ | Lennufirmade lojaalsusprogrammidest: mitusada eurot maksnud pileti võib saada paarikümnega 

Boriss sai kõnealuste programmide boonustest aimdust mõned aastad tagasi ning on alates toonasest nendest aktiivselt osa võtnud. Ta leiab, et praegu kasutavad taolisi võimalusi pigem vähesed. Samas julgustab saatekülaline alati agaralt programmiga liituma, kui seda võimalust näiteks lennukis pakutakse. Ühes grupis võivad olla ka hotellid ja autorendid, nii et soodustuste saamise ampluaa on lai.