Kreml süüdistab Venemaad kritiseerinud Joe Bidenit viha õhutamises 

Joe Biden nimetas pühapäeval toimunud teleintervjuus Venemaad Washingtoni tõsiseimaks globaalseks ohuks, vahendab Reuters. „No ma usun, et praegu on suurim oht Ameerikale meie julgeoleku ja liitlaste killustamist arvestades Venemaa,“ sõnas Biden. Venemaa kõrvale asetas ta Hiina.

Kreml andis esmaspäeval Bideni kriitikale vastuse. „Me ei nõustu sellega üldse. Me kahetseme, et Vene Föderatsiooni suunas levib seda teed pidi vaid täielikku viha,“ lausus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Minevikus Donald Trumpi ja tolle Venemaa-suunalist poliitikat kiitnud Vladimir Putin on öelnud, et Venemaa üritab teha koostööd iga USA juhiga. Putin mainis pühapäeval, et ei näe Joe Bideni poja Hunteri seotust Ukraina ja Venemaaga kuidagi kriminaalsena. Sellega andis ta hoobi Trumpile, kelle kampaania üheks põhipunktiks on Robert Hunter Bideni välisskandaalid. Analüütikute arvates näitab Putini seisukoht seda, et ta panustab USA presidendiralliga seoses Bideni võidule.