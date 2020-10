Samsung Galaxy Note20 ülevaade – see telefon on tõeline tööloom! 

Tänavu tõi Samsung selleks puhuks turule Galaxy Note20 nutitelefoni, millest on kaks mudelit – Galaxy Note20 ja Galaxy Note20 Ultra. Nagu nimest võib järeldada, siis vägevam kahest on muidugi Ultra. Seadmel on suurem ja kiirem ekraan, mahukam aku ja parem kaamerasüsteem. Sisuliselt on tegu telefoniga, milles on ühendatud parim, mida Samsung suudab pakkuda. Tööinimesi huvitab telefoni juures aga ilmselt põhiliselt kolm asja – aku, ekraan ja puutepliiats. Vaatame neid lähemalt.

Mahukas aku

Telefoni sees on ülisuur 4500 mAh aku, mis kestab ilma probleemideta terve päeva. See on oluline, kuna üks ebameeldivamaid asju tööpäevas on see, kui telefon otsustab keset tegevust otsad anda. Kui aga keegi peaks suutma Note20 Ultra aku siiski tühjaks kulutada, toetab telefon Samsungi 25W kiirlaadimist juhtmega ja 15W kiirlaadimist juhtmevabalt. Lihtsas keeles tähendab see, et juhtmega saab 50% telefoni akust täis laadida vaid 30 minutiga.

Üks huvitav lisa, mida Note20 Ultra aku vallas pakub on Wireless Powershare funktsioon. See on lahendus, mis muudab telefoni tagakülje juhtmevabaks laadijaks. Kui see sisse lülitada, saab telefoni tagaküljele asetada näiteks kõrvaklapid või teise telefoni, mis toetab juhtmevaba laadimist. Seega on Note20 Ultra aku isegi nii võimas, et sellest piisab vajadusel teistegi seadmete tarbeks.

Ülimalt sujuv ekraan

Sisuliselt on kõik Samsungi telefonid tuntud enda kvaliteetsete ekraanide poolest, kuid eriti tippmudelid. Samsung toodab peaaegu lõpmatus valikus ekraane, alates teleritest lõpetades poodide reklaamekraanidega, seega on kuvarite valmistamine firmal hästi käpas. Galaxy Note20 Ultral on WQHD+ resolutsiooniga 120Hz värskendussagedusega Dynamic AMOLED ekraan. Paras suutäis, kuid sisuliselt tähendab see, et pilt on ekraanil ülimalt terav ja ka sujuv, kuna värskendub 120 korda sekundis. See muudab seadme kasutamise eriliselt mõnusaks.