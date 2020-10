Poliitika Põlluaas ja Ungari kolleeg arutasid konservatiivide saatust: „Meile proovitakse peale suruda ühte kindlat ideoloogiat!“ Viljar Voog , täna, 13:51 Jaga: M

Ungari parlamendi spiiker László Kövér kohtus Henn Põlluaasaga. Foto: Erik Peinar / Riigikogu kantselei

Riigikogu esimehe töö on võõrustada Toompeal tähtsaid külalisi. Enamasti käivad visiitidel liberaalse maailmavaatega inimesed, sest Euroopas on valdavalt võimul progressiivsed jõud. Kas see nädal algas lõbusamalt ja jutukamalt, kui EKRE rahvasaadikule Henn Põlluaasale tuli külla kaaskonservatiiv, Ungari parlamendi spiiker László Kövér?