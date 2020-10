Kaja Kallas | Kas Eesti õigusriigist saab võimuriik? 

Meie kinodes jookseb praegu väga hea film – „O2“, mis on eestiaegse luureosakonna tegevusest. Vaadake see film kindlasti ära, sest see on hea nii teostuselt kui ka ülesehituselt. Kuigi selle filmi fookus on mujal, siis üks küsimus peaks teil filmi lõpus ikkagi tekkima. Kuidas saab nii olla, et meil olnuks võimalik Nõukogude liidu rünnak vastu võtta, ehk isegi võita (nagu soomlased), aga meie valitsus otsustas vabatahtlikult, ilma igasuguse diskussioonita, lubada võõra riigi väed enda territooriumile. Kuidas sai see olla võimalik?

Aga täpselt nii, kallid sõbrad, nagu me praegu nägemas oleme. Otsus anda ära meie iseseisvus ei olnud õigusriigi, vaid võimuriigi otsus. Õigusriigist võimuriigiks ei saanud Eesti üleöö. See juhtus salahilju, väikeste otsuste ja sammude kaupa.

Asjatu lootus, et minust läheb mööda

Vabadussõjas võitlesime koos Eesti iseseisvuse nimel ja meil oli üks väga selge eesmärk. Kui vabadus ja iseseisvus oli kätte võidetud, selgus, et meil on erinevad vaated ja arusaamad sellest, kuidas ühiskonnaelu peaks olema korraldatud. Mis ongi ju demokraatlikus ühiskonnas normaalne, et on erinevaid vaateid. Poliitika on vaidlus selle üle, kuidas me oma ühiskonnaelu korraldame ja ressursse jagame. Aga inimesed ihkasid tagasi seda aega, kui oli ainult üks ja selge eesmärk. „Mis te vaidlete nii palju!“ „Miks on nii palju erinevaid vaateid!?“ Demokraatlikus riigis toimub erinevate vaadete konkurents valimistel ja pärast seda moodustatakse koalitsioone, siis on tagatud valijate kontroll valitavate üle iga nelja aasta tagant. Ja vaidlused muudkui jätkuvad. Inimesed harjuvad sellega. See hoiab ka võimulolijaid vormis.

Võimulolijatele on vaidlused ebamugavad. Palju lihtsam oleks valitseda ilma vaidlusteta. Nii, et ainult sinu käes on tõemonopol. Aga vaidlused on ebamugavad ka paljudele inimestele, kes otsivad lihtsaid vastuseid keerulistele probleemidele. Ann Applebaum kirjutab oma raamatus „Twilight of democracy“, et autoritaarsete režiimide järgi ihalevad inimesed, kes vihkavad meritokraatiat, poliitilist konkurentsi ja vaba turgu, sest nad ei ole selle käigus olnud võidumehed.

Eestis hakkasid muutused toimuma 1930ndatel, kus opositsiooni ja meediat hakati tasalülitama, kuniks keelati päris ära. Kuna see toimus samm sammu haaval, siis kõige šokeerivam on ajalooraamatutest lugeda, et selle vastu protesteerisid vaid üksikud. Kui edutati võimulolijate lähedasi, mitte kohtadele parimaid, siis vaadati kõrvale. Kui kiusati teatud ettevõtjaid, siis teised lootsid siiski kasu teenida. Kui tasalülitati ajakirjandust, siis teised ajakirjanikud lootsid, et neist läheb see mööda. Kui keelati ära üks populaarne erakond ja hakati vangi panema selle juhtfiguure, siis pöörasid oma pea eemale ka teiste erakondade esindajad, sest nemad tundsid end ohustatuna selle partei kasvava populaarsuse poolt. Ka siis oli levimas mentaliteet, et ma hoian end sellest eemale ja mina teen ju ainult oma äri siin, ja muidu polegi ju midagi erilist viga. Ajakirjanduse ja opositsiooni tasalülitamine oli justkui ainult kitsa eliidi probleem. Kuniks ühel päeval oli kõik kadunud, sest ilma parlamentaarse kontrollita ja toimiva ajakirjanduseta tegi valitsus (valitseja) otsuse anda Eesti iseseisvus vabatahtlikult ära.

Sarnast asja kohtame me paraku ka praegu. Taasiseseisvumise ajal oli meil üks võitlus ja arusaam, mis tahame saavutada. Nüüd on aga arusaamad ideaalsest riigist ja ühiskonnaelukorraldusest erinevad ning toimuvad vaidlused. Nii nagu igas teises normaalselt toimivas demokraatias. Aga nii nagu 1930ndatel nii ka nüüd ei meeldi vaidlused kõigile. On palju neid, kes soovivad, et oleks üks inimene, kes ütleks, kuidas asjad on.