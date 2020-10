Armeenia ja Aserbaidžaan rikkusid USA vahendatud uut relvarahu vaid loetud minutitega 

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan rõhutas Facebookis, et tema riik järgib rangelt ja jätkuvalt relvarahurežiimi. Aserbaidžaani presidendi pressiesindaja Hikmet Hajijev ütles, et Armeenia üritab säilitada praegust, okupatsioonil põhinevat olukorda. Ta lisas, et „Aserbaidžaani pool on vaoshoitud“.