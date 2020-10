KUIDAS ME SAAKS SÕJAS INFOT | Erik Roose: kuni meie kolm maja on püsti, jätkab ERR tööd

10. septembril testiti Saksamaal esmakordselt pärast külma sõja lõppu häiresireene ning selgus, et paljudes piirkondades need enam ei tööta. Eestis viidi nõukogude ajal läbi kõikvõimalikke õppusi sõja puhuks ning sireenide undamine kuulus lahutamatult nende juurde. Kui jälgida videokaadreid sõjast Mägi-Karabahhias, siis kuuldub sealgi õhuhäiresireene. Eestis aga töötavaid sireene pole, mis tekitab omakorda küsimuse, kas ja kuidas on võimalik korraga kõiki elanikke hoiatada mürsu- või raketirünnaku puhul. Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktori Indrek Sirbi sõnul on Eestis leitud, et külma sõja aegsega sarnast sireenide süsteemi üles ehitama ei hakata. „Selle ülalpidamine on väga kallis.“