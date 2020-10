KUI TÄNA ALGAKS SÕDA: kuidas me sellest teada saame? 

10. septembril testiti Saksamaal esmakordselt pärast külma sõja lõppu häiresireene ning selgus, et paljudes piirkondades need enam ei tööta. Eestis viidi nõukogude ajal läbi kõikvõimalikke õppusi sõja puhuks ning sireenide undamine kuulus lahutamatult nende juurde. Kui jälgida videokaadreid sõjast Mägi-Karabahhias, siis kuuldub sealgi õhuhäiresireene. Eestis aga töötavaid sireene pole, mis tekitab omakorda küsimuse, kas ja kuidas on võimalik korraga kõiki elanikke hoiatada mürsu- või raketirünnaku puhul. Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktori Indrek Sirbi sõnul on Eestis leitud, et külma sõja aegsega sarnast sireenide süsteemi üles ehitama ei hakata. „Selle ülalpidamine on väga kallis.“

Sirp ütleb, et on äärmiselt ebatõenäoline, et täna on rahu ja homme kõigile ootamatult totaalne sõda. „Sellele eelneb ikkagi teatud ülesehitav faas ja väiksema intensiivsusega tegevus, nagu näiteks provokatsioonid,“ räägib Sirp.

Seis on parem kui putši ajal

Kuidas ikkagi jõuab inimesteni valitsuse sõnum sõjaohust või juba alanud sõjast? Sirbi sõnul on peamiseks infoallikaks meediakanalid, oluline roll on seejuures täita rahvusringhäälingul (ERR). „Sõjaolukorras on võimalik meediat vajadusel ka kohustada edastama peaministri ja valitsuse sõnumeid,“ lisab ta.

Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht Hannes Krause lisab, et seni ei ole riik seadustega täpsemalt paika pannud, milline peab olema ERRi toimepidevus ehk suutlikus jätkata hädaolukorras. Praegu riigikogus olev riigikaitseseaduse eelnõu paneb riigikaitsekohustused ka ERRile.

ERRi juhatuse esimees Erik Roose ütleb, et ringhääling tegeleb praegu sellega, et olla toimepidev ka kriisis. „Toimetame küberturvalisuse küsimusega, et olla valmis küberrünneteks,“ räägib ta. „Tahame jõuda 2022. aasta jaanuariks nii kaugele, et meie veeb oleks toimepidev. See tähendab muuhulgas tagavarageneraatoreid - kui elekter läheb ära, siis on ETV ja ERR eetris.“

Aga kas ERR on valmis ka siis, kui sõda algaks homme? „Võib juhtuda, et Ragnar Kond ei pääse Valgast eetrisse, aga meie enda majad Tallinnas on eetris,“ lubab Roose. Ta lisab, et ERRi portaal, Vikerraadio ja ETV võivad ju tegevust jätkata, aga sellest on vähe kasu, kui inimestel pole kodudes elektrivoolu.