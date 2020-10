Eesti uudised Urmas Reitelmann lahkub ERR-i nõukogust, aga ei kavatse vabandada „Ringvaate“ saatejuhtide ees: „Ei ole vähematki kavatsust laskuda käpuli.“ Viljar Voog, Hindrek Pärg , täna, 11:11 Jaga: M

Urmas Reitelmann Foto: Teet Malsroos

EKRE fraktsiooni liige Urmas Reitelmann teatas pärast EKRE fraktsiooni koosolekut, et lahkub ERR-i nõukogust. "Arvan, et koalitsiooni tervise huvides on mõistlik end taandada. Ei ole mõtet jätta seda malakat sotsialistidele ja muidu reformitud kommunistidele," ütles Reitelmann. Ta ka ütles, et ei kavatse "Ringvaate" saatejuhtide ees vabandada.