Mis roll on toidul, et sinu lemmik elaks pikalt ja rõõmsalt? 

Tõsiasi on aga see, et nii supermarketid kui lemmikloomapoed on täis erinevat koeratoitu, mille kvaliteet kõigub seinast seina. Kui toitu valides võtab silme eest kirjuks, siis kiputakse haarama see värviline pakend, mis kõige enam tähelepanu haarab. Tegelikult võiks keerata hetkeks paki teistpidi ning tutvuda ka koostisainetega. Paljud inimesed ei tea, et pakendil toodud koostis on protsentuaalses järjekorras – teisisõnu esimesena välja toodut on koostises kõige rohkem. Väga paljudel toitudel on kahjuks peamiseks koostisaineks mais ja nisu.