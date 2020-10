ILMAPROGNOOS | TÕELINE SÜGIS! Nädal toob tuult ja vihma 

Esmaspäeval on taevas küll üsna pilvine, aga suuremat sadu ei tule. Lääne poolt survestav madalrõhkkond aga tõstab lõuna- ja kagutuule puhanguti 12, saartel ja rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 5..10, Lääne-Eesti rannikualadel kraad-paar enamgi, päeval 9..13 kraadi.



Teisipäeval lisandub lõunakaarest niiskust ja Eesti kohale nihkub vihmapilvede vöönd. Tuul puhub kagust ja lõunast, päeval pöördub edelasse ning on ikka tugev. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 10..14 kraadi.



Kolmapäeval ja neljapäeval üldine sünoptiline olukord ei muutu. Kahe rõhuala piirimail kannab edela-, lõunavool meile võrdlemisi sooja õhku, aeg-ajalt lisandub ka niiskust. Esmaspäevastel andmetel sajab enam vihma ööl vastu kolmapäeva, päeva peale peaks ilm paranema ja neljapäeval on sajuhooge hõredamalt. Lõuna- ja edelatuul on tugev ning seda eelkõige saartel ja rannikul. Õhutemperatuur on öösiti 5..9, rannikul kuni 11 kraadi, päeval 9..13 kraadi.



Reedel suudab madalrõhkkond murda kõrgrõhkkonna vastupanu ja liigub ühes vihmapilvedega üle Eesti. Tuul pöördub lõunakaarest loodesse ja ning õhumass vahetub üürikeseks jahedama vastu. Õhutemperatuur on öösel 2..7, rannikul kuni 10, päeval 7..11 kraadi.



Laupäeval liigub üle Eesti kuivema ja jahedama ilmaga kõrgrõhuhari. Õhutemperatuur langeb öösel selgema taeva all null kraadi lähedale, päeval tõuseb 5 kraadi ümbrusse.



Öö vastu pühapäeva on taanduva kõrgrõhuharja mõjul veel sajuta ja jahe, õhutemperatuur võib alla null kraadi langeda. Päeval laieneb Skandinaaviast madalrõhkkonna serv üle Läänemere, toob sajupilvi ja selle järel soojema õhumassi, millega kaasneb temperatuuri tõus Ida-Eestis üle 5 kraadi, läänepoolsetes maakondades 10 kraadi ümbrusse.