FOTOD | Sillamäe tänavatel narkoga äritsenud mehed pisteti aastateks türmi 

Eelmise aasta sügisel alustatud kriminaalmenetluse raames tuvastati, et grupeeringu juht, 23aastane mees edastas suures koguses narkootilisi aineid kahele 27aastasele, 34- ning 33aastasele mehele, kes omakorda edastasid neid erinevatele inimestele. Lisaks kasvatas grupijuht ise oma kodus kanepitaimi. Veel tuvastati, et üks meestest edastas narkootikume ka alaealisele. Samuti selgitati välja, et grupeeringu juht ähvardas korduvalt ja kasutas füüsilist vägivalda erinevate inimeste suhtes.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov rääkis, et narkootikumide levitamisega seotud tõendeid kogus politsei pikema perioodi vältel. „Infot kogusime erinevate uurimistoimingute ja jälitustegevusega, kuid oli ka mõningaid vihjeid selle kohta, et kahtlustatavad müüsid marihuaanat oma elukohast,“ rääkis Maslennikov.

Viru ringkonnaprokuratuur vanemprokurör Günter Koovit sõnas, et antud juhtum on järjekordne näide sellest, et narkootiliste ainete müügiga tegelemine on osale inimestest jätkuvalt väga ahvatlev ettevõtmine. "Paraku unustatakse aga tihtipeale ära sellise tegevusega kaasnevad tagajärjed - ühelt poolt narkootiliste ainete tarvitajate elu ja tervise ohtu seadmine ning teiselt poolt õiguslikud tagajärjed, mis ebaseadusliku tegevusega alati käsikäes käivad. On ainult aja küsimus, mil õiguskaitseorganid jõuavad uimastite vahendajateni, nad kinni peetakse ja lõpuks kohus neile ka õiglase karistuse mõistab. Sellistel juhtudel teevad õiguskaitseorganid kõik selleks, et kätte saada ning isikutelt välja mõista ka kuritegude toimepanemise tulemusena saadud vara,“ lisas Koovit.