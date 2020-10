Trumpi personaliülem: me ei hakka pandeemiat ohjeldama 

President Donald Trumpi personaliülem Meadows teatas pühapäeval kohalikule meediale, et koroonaviiruse kontrollimine pole realistlik eesmärk, sest see on „nakkav viirus, nagu gripp“, vahendab BBC. Tema märkused tulevad ajal, mil nakatumiste arv USAs on tõusnud taas kõrgustesse.

President Trump pöördus pühapäeval New Hampshire'is toetajate poole ja kordas väidet, et USA on pandeemiat nurka surumas. „Me hakkame toibuma, pöörame olukorra ümber. Meil on vaktsiinid, meil on kõik olemas. Isegi ilma vaktsiinideta pöörame otsa ringi,“ kuulutas USA riigipea. Teatavasti pole ükski vaktsiin veel kliinilisi uuringuid läbinud.