Riik tahab lisaks alkoholi müügikeelule ka selle tarbimist piirama hakata 

„Viimaste nädalate suundumused ja viiruse leviku tõus on näidanud, et üleriigilise viiruse leviku oht ei ole märkimisväärselt vähenenud,“ seisab alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas, kus on seletatud, et alkoholi müügikeeld ei ole mõjutanud seda, kuidas pidutsejad seda kohapeal tarbivad. Järelevalve käigus on mitmed ettevõtted ja pidutsejad jäänud vahele sellega, et susserdavad müügipiirangust mööda. Sageli tähendab see seda, et pidutseja ostab enne vahetult enne keskööd enda lauale nii suure hulga jooke, et neist piisaks terveks ülejäänud õhtuks.