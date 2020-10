Kohus vabastas vägivallatseja vanglast 

Tallinna ringkonnakohus tühistas oktoobris Harju maakohtu augustikuise määruse Aleksanderi tingimisi enne tähtaega vabastamata jätmise kohta. Kohus oli mõistnud ta süüdi naise kallal vägivallatsemises, karistades teda kuue aasta ja kuuekuulise vangistusega, millest arvati lühimenetluse tõttu maha kolmandik. Vaatamata sellele, et Aleksanderi vabastamist ei toetanud vangla ega prokurör, esitasid vandeadvokaat Jugans Grossmann ja Aleksander maakohtu määruse kohta ringkonnakohtule määruskaebuse. Kaitsja rõhutas, et kohtupraktikas omaks võetud seisukoha järgi on vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise põhieeldus prognoos, et isik käitub edaspidi õiguskuulekalt. Karistusseadustiku alusel on kõnealuse prognoosi aluseks hinnang sellele, kuidas süüdlane on end karistuse kandmise ajal ülal pidanud ning kas ta on täitnud individuaalse täitmiskava eesmärgid. Samuti peab resotsialiseerumise võimalusi hindama inimese elutingimuste ja ennetähtaegse vabastamisega kaasneda võivate tagajärgede põhjal. Aleksanderi iseloomustus oli hea. Vähetähtis polnud ka asjaolu, et ta tunnistas oma probleeme alkoholiga, mis soodustas omakorda kuritegude toimepanemist. Samuti on nõus vabatahtlikult ravile minema. Ringkonnakohus nõustus kaitsja välja toodud seisukohtadega.