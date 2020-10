Politsei pakub peremeheta vara koolidele 

Nimelt on politsei- ja piirivalveamet Tallinna linnakantseleile üle andnud leiud, millele ei ole omanikku leitud. Kõigi pakutavate esemete seisukorda ei tea keegi täpselt, kuid võib olla üsna kindel, et kõnealune vara on kaua ladudes seisnud ja vajab hooldust. Enamasti on pakkumisel jalgrattad, kuid leidub ka tehnikat.