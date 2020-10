Advokaat leidis Tartumaal allatulistatud ründelennuki ja lahendas meeskonnaliikmete saatuse saladuse 

Tänavu 17. juulil leidis Mikk Lõhmus koos poeg Lehoga Mäkaste küla lähedalt Padakõrve looduskaitsealalt Vene ründelennuki IL-2 purunenud osad ja lõhkelaengud. See lennuk osales 5. septembril 1944 Tartumaal toimunud lahingus praeguse Aovere ristmiku juures Vesneri–Haava teel, mis oli Saksa vägedele oluline ühendustee vägede transportimiseks Emajõe rindele. 17. septembril 1944 hakkasid Nõukogude väed Emajõge forsseerima, sellega algas ka Saksa vägede suurem taganemine Eestist. Saksa luure oli saanud teada, et Nõukogude väed kavandavad suurt pealetungi üle Emajõe Mäksa-Luunja piirkonnas ning ainuke juurdepääs Emajõele, et nende rünnakut takistada, oli Vesneri–Haava maanteelõik, mis läks Luunjasse. Seetõttu oli Aovere ristmik ja Vesneri–Haava maanteelõik sakslaste jaoks strateegiliselt väga oluline ja tagas Saksa sõjaväe ja lahingumoona liikumise Kavastu–Luunja rindejoonele. Selles rindelõigus tegutses Nõukogude 237. ründelennuväepolk, mille baas asus Petseris, kust toimusid väljalennud Eesti territooriumile. Saksa lennukite baas oli Rakveres, kuna see oli piisavalt lähedal Sinimägede rindele, kus samuti peeti ägedaid lahingud.

Laskur pääses eluga

5. septembril alates kella 18st Moskva aja järgi lendas Petserist välja kaks gruppi ründelennukeid IL-2. Mõlemasse gruppi kuulus neli ekipaaži ning igaühes oli lendur ja laskur. Seega osales lahingus kaheksa Nõukogude lennukit, Saksa hävitajaid FW-190 oli neli. Venemaa sõjaarhiivi andmetel Nõukogude 237. ründelennuväepolgu tegevuse kohta hävitasid Vene lennukid sel kuupäeval kella 18.55st kella 19ni sakslaste sõiduautosid ja vägesid Vesneri–Haava mõisate teel. Ühe sööstlennuga tehti kaks rünnakut ja hävitati kolm sõidukit. Venelased sattusid õhutõrjeautomaatide tule alla ning üks lennuk tulistati alla. Selle meeskond hüppas langevarjudega välja eesliinil. Lennuk, mille piloot oli nooremleitnant Vladimir Karatšjuba ja laskur vanemseersant Tõšinkov, sattus aga tugeva seniittule alla ja eraldus grupist. Lennukit asus jälitama Saksa lennuk, mille piloot oli leitnant Albert Seevers. „Lahingusituatsioonis oli tavaline, et Saksa hävituslennukid asusid jälitama madallennule üle läinud IL-2, kuna sakslaste Focke-Wulf FW-190 oli tunduvalt kiirem ja efektiivsem, võrreldes Nõukogude kohmaka IL-2ga,“ märkis Lõhmus. Saksa arhiivi andmetel tulistas Seevers kell 18 (Berliini aja järgi) 30 meetri kõrgusel alla IL-2 lennuki. Allatulistamise paik jääb paari kilomeetri kaugusele kohast, kus tänavu suvel leiti Vene ründelennuk. „Kõige olulisem on ka asjaolu, et lennuki allalaskmise aeg kattub ajaga, mis on fikseeritud Nõukogude arhiivis õhulahingu toimumise kohta ehk kell 19 Moskva aja järgi. Berliini ja Moskva ajavahe on täpselt üks tund,“ selgitas Lõhmus.

1915. aastal Krasnodari krais Gelendžiki linnas sündinud Karatšjuba hukkus. Tõšinkov hüppas lennukist välja ja jõudis paari päevaga omade juurde. Uuesti asus Tõšinkov lendama lendur Mazkoviga ja osales 14.-15. septembril 1944 lahingutegevuses Tõrva kandis.

Langevarjust tehti särk

Lõhmuse sugulane Robert Koido, kes paar aastat enne oma surma näitas kätte IL-2 lennuki orienteeruva allakukkumise koha, kinnitas, et IL-2 oli purunenud kolmeks suureks tükiks ning lennuki kõrval lebas ilma peata lenduri laip. Pärast lennuki leidmist tänavu juulis võttis Lõhmusega kontakti Kallastel tegutsev väikeettevõtja, kes kinnitas et tema vanaema Alma Bender, kes elas Mäkaste lähedal Kogri külas, oli andnud süüa-juua septembris 1944 alla tulistatud Vene lendurile. Nõva külas elav 82aastane koduloolane Eha Uusen näitas kätte Benderi kodutalu asukoha Mäkaste lähedal Kogri külas, mis jääb lennuki allakukkumise kohast umbes viie kilomeetri kaugusele.

Väikeettevõtja kinnitas, et lapsepõlves, 1960ndatel, kandis ta Vene lenduri langevarju siidist õmmeldud särki ning tema vanaema rääkis korduvalt Vene lendurist, kes tuli nende tallu 1944. aasta septembris.