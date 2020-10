Fukushima tuumajaamast tahetakse merre lasta 1,23 miljonit tonni radioaktiivset vett 

2011. aastal toimus Fukushima tuumajaamas tuumakatastroof. Keskkonnakontsern väidab, et tehases hoitav 1,23 miljonit tonni vett sisaldab radioaktiivse isotoobi süsinik-14 ja muude ohtlike radionukliidide ohtlikke tasemeid, millel on tõsised pikaajalised tagajärjed kogukondadele ja keskkonnale, kui vesi pääseb Vaiksesse ookeani.

Kahjustatud Fukushima tuumajaama operaatori kütusesüdamike jahutamiseks on Tokyo Electric Power Company (TEPCO) aastate jooksul pumbanud jaama kümneid tuhandeid tonne vett. Pärast kasutamist pannakse vesi lattu, vahendab CNN.

Kuid üheksa aastat pärast Jaapani suurimat tuumakatastroofi on ladustamisruum otsas ja valitsus otsustab endiselt, mida veega teha. Võimud, sealhulgas riigi keskkonnaminister, on näidanud, et ainus lahendus on selle laskmine ookeani. Sellele plaanile seisavad vastu keskkonnaaktivistid ja kalatööstuse esindajad.

Reedel lükkas Jaapani valitsus edasi otsuse, mida veega pihta hakata. Samal päeval avaldatud aruandes ütles Greenpeace, et vesi sisaldab lisaks radioaktiivsele isotoobile triitiumile ka radioaktiivset isotoopi süsinik-14, mis on inimese kollektiivse kiirgusdoosi peamine tegur ja võib kahjustada inimese DNA-d.

Aruande autor ja Saksamaa Greenpeace'i tuumaspetsialist Shaun Burnie ütles CNN-ile, et tankides võib kokku olla kuni 63,6 GBq (gigabekerelli) süsinik-14. "Need koos teiste vees olevate radionukliididega jäävad tuhandeteks aastateks ohtlikuks ja võivad põhjustada geneetilisi kahjustusi," ütles Burnie avalduses.

TEPCO pressiesindaja Ryounosuke Takanori ütles CNN-ile avalduses, et puhastatud vees sisalduva süsiniku-14 kontsentratsioon on veepaakides mõõdetuna umbes 2–220 bekquerelli liitri kohta. Takanori ütles: "Isegi kui vett juuakse pidevalt 2 liitri kaupa iga päev, on aastane kokkupuude umbes 0,001 kuni 0,11 millisiivertit, mis ei ole tervist mõjutav tase".

Arvatakse, et tervise-, keskkonna- ja kalatoodete ohutus ümbruskonnas tagatakse õigusaktide nõuete järgimiseks vajalike meetmete kasutusele võtmisega. Takanori ütles, et TEPCO teostab regulatiivsete standardite järgimiseks teisese töötluse ning ohtlike aineid vähendatakse nii palju kui võimalik.