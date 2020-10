Eesti uudised Nagu paavst, nii ka Eesti kirikujuhid: abielu on kiriku, samasooliste kooselu riigi asi Asso Ladva , täna, 19:43 Jaga: M

PAAVST ON SUUR HUMANIST: Piiskop Philippe Jourdan ütleb, et paavst Franciscus ulatab käe kõigile, kes tunnevad end kiriku ja ühiskonna poolt tõrjutuna. Foto: Merilin Ulm

„Juba 2003. aastal andis katoliku kirik välja seisukoha samasooliste kooselu kohta ning selle kooselu võimaliku tunnistamise kohta riigi poolt. See seisukoht toob esile mehe ja naise abielulise osaduse transtsendentaalse ning unikaalse tähenduse kogu inimkonna jaoks. See unikaalne tähendus on objektiivne ning ei alanda neid, kes, nagu mina, ei ole abielus,“ selgitab Eesti katoliku kiriku juht, piiskop Philippe Jourdan, et paavst Franciscuse väljaütlemises samasooliste kooselu kohta pole mitte midagi uut.