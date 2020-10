Isegi vabariiklased häbistavad Trumpi tütart ja väimeest 

Reklaamil naeratab Ivanka vallatult, osutades Ühendriikides ja eriti New Yorgis koroonaviiruse tõttu surnud inimeste arvule. Jared aga kordab oma juttu, mis ilmus ajakirja Vanity Fair septembrinumbris. Seal väideti anonüümsele allikale tuginedes, et Trumpi väimees ja ühtlasi vanemnõunik Kushner oli Valge Maja administratsiooni nõupidamisel 21. märtsil kritiseerinud New Yorgi osariigi kuberneri Andrew Cuomot ja märkinud, et too ei nõudnud piisavalt veenvalt ja järjekindlalt Covid-19 kaitsevahendite kasutamist: „Newyorklased kannatavad nüüd omaenda süül!“ kinnitas Kushner.

Lincoln Project teatas, et ei kavatse reklaami maha võtta, nentides, et Ivanka Trump ja Jared Kushner on enesekesksed inimesed, kes ei hooli kõige vähematki Ühendriikide kodanikest ja nende heaolust. Rühmitus on Donald Trumpi vastu sihitud reklaamtahvleid üles pannud mitmes osariigis, kirjutab USA Today. North Carolina osariiki pandud reklaamis on juhtlauseks: „Trump valetas! Üle 200 000 inimese on surnud. See on rohkem kui Wilmingtonis elanikke!"