Seisukoht | Jüri, saada torti! 

Kuid näitas ju peaminister ise, kui lihtne on tema käest üks ilus tort välja teenida. Ma ei saa Martin Helme ja tema irvituse peale isegi pahane olla (noh, kui välja arvata see, mismoodi ta meie riigi alustalasid lammutab, aga see selleks). Kui peaministriga saab niimoodi mängida, siis ainult puhta rumal ei kasuta võimalust ära.