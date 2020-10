Indrek Saar: sotsid ei toeta mingil viisil abielureferendumit 

Õhtuleht küsis sama Reformierakonnast, kuid vastus ei saanud. Erakonna esimees Kaja Kallas on aga oma blogis kirjutanud, et abielureferendum on „täiesti mõttetu“, sest pole ühtegi poliitilist jõudu, kes sooviks muuta perekonnaseadust, kus juba on kirjas, et „abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel“.