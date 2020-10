EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak: Reitelmanni sõnad polnud ilusad, aga ERRi eetris domineeris saatetegijate isiklik maalimavaade 

Pohlak lisas, et Reitelmann kirjutas postituse seetõttu, et eelmise nädala neljapäeva õhtupoolikul eksis ETV teemade käsitlemisel tasakaalukuse vastu. „Kui rääkida asjast, millest Reitelmanni postitus sündis, siis ei saa eitada, et tol õhtul olid rahvusringhäälingus eetris ühiskonnaelu kajastavad saated, kus domineeris saatetegijate isiklik maailmavaade,“ ütles EKRE fraktsiooni esimees. „See läheb vastuollu rahvusringhäälingu kohustusega käsitleda teemasid tasakaalustatult.“

Reitelmann vabandas reede õhtul, aga hoopis teise asja eest: et sõna „sodomiit“ tähendab loomapilastamist, mitte homoseksuaali, nagu arvas saadik. „Tõe huvides olgu siinkohal üle korratud, et ma ei ole eales seostanud „Ringvaate“ saatejuhte loomapilastusega, mida „lügenpress“ ohtralt korranud on. Kuna seda valet on jõuliselt levitatud, vabandan asjaosaliste ees,“ kirjutas Reitelmann Facebookis.