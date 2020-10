„Olukorrast riigis“: abielureferendumit ei tule, sest hääli ei saada kokku 

Läinud nädala valitsustüli kaotajaks pidasid saatejuhid Andrus Karnau ja Harry Tuul EKRE-t, sest ei täitunud partei suur soov korraldada abielureferendum samaaegselt järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimistega. Karnau sõnul pole ka kindel see, et referendum, mis reedel koalitsiooniparterite esimeeste poolt järgmise aasta kevadesse sokutati, üldse toimub, sest võimuliidul pole selleks hääled koos.

Referendumist rääkides markeeriti ära ka Reformierakonna vaikivalt märkamatu käitumine. Saatejuhtide hinnangul ei taha riigikogu suurim erakond abieluküsimust puudutada, sest see tähendaks parteile häälekadu. Reformierakond, mis alustas liberaalselt tiivalt, on aastate jooksul noppinud valijaid konservatiivselt tiivalt. Saatejuhtide sõnul läheksid hääled EKRE taha, kui Reformierakond hakkaks sarnaselt sotsiaaldemokraatidele seisma senisest tugevamalt vähemuste eest.

Saatejuhid täheldasid, et EKRE pöörab aina enam pilku vene valijale ehk püüab kasvatada enda toetusbaasi Keskerakonna arvelt. Üritus hinnati üsna viljakaks, sest EKRE on konservatiivsem alternatiiv sihtgrupile, kellel seni on olnud peamiselt üks valik Keskerakonna näol.

Rääkides valitsuses olnud tõmbetuultest, siis Reformierakond püüdis selle kestel moodustada uut valitsust. „Üks põhjus, miks see ei õnnestunud, oli see, et Reformierakond pidas kõnelusi kahel rindel: nii Keskerakonna kui ka Isamaaga,“ rääkis Karnau.

See, et orvad tegid taaskord valearvestuse, näitab Karnau hinnangu Reformierakonna esimehe Kaja Kallase strateegilist ja taktikalist nõrkust. Kaasaatejuht Tuul jäi küsimuses mõneti eriarvamusele: oravate taktika küll ei töötanud, aga samas polegi opositsioonil võimalusi võimuvahetuseks, sest valitsevatel parteidel on kasumlikum hoida koalitsiooni.

Seevastu näitas peaminister Jüri Ratas taaskord oma tugevust, kutsudes tülitsevad pooled ühise laua taha ja neid läbirääkimistega lepitada. „Ta jätab mulje kui nõrgast inimesest ja nõrgast poliitikust, kellel puuduvad väärtused. Tänu sellise nõrkuse etendamisele saab ta toimetada varjus nende eesmärkide nimel, mida ta tegelikult taotleb,“ iseloomustas Karnau peaministri toimetamist.