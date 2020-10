VANADE LIISTUDE JUURES TAGASI: pangaparoole piiluv kelm on taaskord kohtu all 

Mati King (41) on pidanud kohtus aru andma mitmetel kordadel. Viimati oli ta kohtu all 2019 aastal, kui omandas kannatanute teadmata nende pangakonto PIN-koodi ja võttis sularaha välja, kokku pea paartuhat eurot. Kohus karistas meest aasta ja 10 kuulise tingimisi vangistusega. Seejuures võttis ta endale kohustuseks kaheaastase katseaja jooksul elada seaduskuulekat elu. Läks aga vastupidi. Sel nädalal on ta taas kohtu ees süüdistatuna arvutikelmuses ja varguses. Süüdistuse järgi omandas ta kannatanute käes nende pangakonto PIN-koodi ja võttis nende teadmata sealt raha välja. Skeem oli kõigi nelja ohvri juures sarnane: King tegi tutvust mõne silma jäänud võõra inimesega, misjärel võitis erinevate nippidega tema usalduse ja omandas viimaste pangakonto PIN-koodi. Mõnel juhul läks ta ka ohvri koju, kus võttis viimase pangakaardi ja võttis sellega raha välja. Mitmel juhul võttis kannatanu kodust kaasa ka midagi väärtusliku.

Toona rääkis King kohtus, kuidas müüs nooretele järelmaksuga rolleri. Kümme päeva pärast müüki oleks ta pidanud saama kätte teise osa rahast, aga siis helistas ostja, kes olevat kiitnud, et roller on puru ning et oligi üks kehv pill, mis ei pidanud piitsutamisele vastu. King märkis kohtusaalis, et võlglast ennast ta kätte ei saanud. Küll aga võlgniku sõbrad. „Käskisin neil edasi ütelda, et las maksab võla ära või toogu roller tagasi,“ selgitas mees. „Teadsin täpselt, et roller oli nende talu õue peal. Muidugi hakkasid ka võlgniku sõbrad ülbitsema. Sellest tekkis sõnavahetus, kuid kindlasti ei ähvardanud keegi kedagi, enamgi veel, kellelgi ei olnud nuga käes… Sõneluse käigus tegin neile piisavalt selgeks, et müün nende võla maha, ja nende vaenlastele, kes on võlast huvitatud,“ lisas ta. Toona rääkis ta veel kohtusaalis, kuidas ei soovi koos hiirte ja rottidega üheskoos vanglas viibida. Kohus karistas Kingi 10 kuu ja 26 päevase vangistusega.