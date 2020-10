„Räägime asjast“: Mart Helme: Kaja Kallas luhtas võimaluse luua uus koalitsioon 

Rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme ütles, et koalitsioon vaidles läinud nädalal palju rohkematel teemadel kui meediaruumis paistis. Tema sõnul kannatas koalitsioon erinevate pingete all, kuid seekord oli võimuliidu peamine vaidlusteema maailmavaates – arusaam väärtustest, mis jäi vaidlemata koalitsiooni loomisel. „Meie tõsine mure, et mitte öelda hirm, oli, et jääb täitmata koalitsioonileppepunkt rahvahääletuse osas,“ ütles rahandusminister.

Helme sõnul ei ole põhiseaduse järgimine valitsusliikmetele iseenesest mõistetav. Ta põhjendas väidet sellega, et erinevad ideoloogilised jõud viitavad vaid nendele paragrahvidele, mis on neile sobivad. Näiteks toodi president Kersti Kaljulaid, kellele meeldib viidata põhiseaduse paragrahvile 12*: kedagi ei tohi diskrimineerida, kõik on seaduse ees võrdsed.

„Meie tahame tasakaalustada ühiskondlikku debatti,“ ütles Mart Helme, kellele ei meeldi, et rambivalguses võivad vaid ühed jõud oma arvamust avaldada. „Deklaratsioon [esimeeste ühisavaldus] on tasakaalustav. Deklaratsioon tsiteerib paragrahvi 45*, mis ütleb, et kõigil on meelsusvabadus – tsensuuri ei ole. Kui me need kaks paragrahvi paneme kõrvuti, siis ongi tasakaalupunkti leidmine: kõik saavad aru, et neil on võrdsed õigused ja neid koheldakse võrdselt.“