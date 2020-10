Kabuli enesetapupommitamises hukkus 24 inimest, ohvrite seas on üliõpilasi 

Siseministeeriumi pressiesindaja Tariq Arian ütles, et turvamehed tuvastasid pommitaja, kes lõhkas tänaval Kawsar-e Taani keskuse taga lõhkeaineid, vahendab Reuters.

NATO ja Afganistani valitsuse poolt hukka mõistetud rünnak leidis aset Lääne-Kabuli piirkonnas, kus elavad paljud riigi šiiitide kogukonnast - usuvähemus Afganistanis, mis on olnud minevikus sihtgrupiks sellistele rühmadele, nagu Islamiriik.

Kawsar-e Taani keskuse õpetaja, kes palus jääda turvalisuse tõttu anonüümseks, ütles, et tema ja teised õppejõud olid šokeeritud sihtmärgist, milleks on õppeasutus, mille eesmärk on anda tuhandetele lastele tee kõrgharidusse.