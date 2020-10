Šotimaa püüab teha kõik, et üliõpilased saaksid jõuluvaheajal koju tulla 

Swinney ütles, et tunnistab perekondlike ja kogukondlike sündmuste tähtsust, kuid viiruse mahasurumine on esmatähtis. Šoti valitsus koos ülejäänud Ühendkuningriikide liikmetega üritab massiliikumisi reguleerida, et koroonaviiruse levikut tõkestada, vahendab BBC.

Oht, et õpilased võivad olla sunnitud veetma jõulupühad Šotimaal, mitte kodus, tuli kohe peale seda, kui lastel paluti veeta Halloween kodus.

Ministri asetäitja ütles: „Teeme tihedat koostööd ülikoolide kogukonna ja ka teiste Ühendkuningriigi rahvastega, et tagada üliõpilastele jõulude ajal koju naasmine.“

„See on meie kavatsus veenduda, et see on võimalik, kuid vaatleme tähelepanelikult praktilisi samme, mis tuleb ette võtta, et jõulude ajal inimeste liikumine kogu riigis toimuks võimalikult ohutult ja viisil, mis ei toeta mingil viisil viiruse kasvu ja arengut,“ lisas ta.

Samal ajal korraldavad Edinburghi ülikooli tudengid protesti nende "väärkohtlemise" pärast asutuse poolt koroonaviiruse pandeemia ajal.

Meeleavaldajad väidavad, et ülikool andis kombineeritud õppe "valelubaduse" ja ütlesid, et paljud tudengid poleks korterite üürilepinguid sõlminud, kui nad oleksid teadnud, et suurem osa õppimisest toimub veebis.

Samuti väidavad nad, et ülikool on neid esimesel aastal kohelnud kohutavalt, öeldes, et ülikool on "lukustanud nad elamute saalidesse, arvestamata nende vaimse tervise ja heaoluga".