Terviseamet: ööpäevaga lisandus 60 koroonapositiivset, viirus leiti ka 22 Sloveenia naisjalgpallurilt 

Ida-Virumaa uutest juhtudest neli on seotud perekondliku nakatumisega, kolmel juhul saadi viirus koolist ning kahel juhul töökohal. Kaks inimest said viiruse tuttavalt ning üks lasteaiast. Ida regiooni tööpiirkonnas on üheksa aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 36 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Lisaks eilsele seitsmele koldele lisandusid täna Sillamäe teise kooli kolle 8 ja Narva lasteaia kolle 5 nakatunuga. Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 630 inimese, kellest haigestunud on 123.

Üks uus Jõgevamaa haigusjuht on seotud nakatumisega pereringis, teise Jõgevamaa juhtumi asjaolud on selgitamisel. Tartumaa haigestumise puhul sai inimene viiruse samuti pereliikmelt. Võrumaa uue nakkusjuhu asjaolud on selgitamise. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 400 inimese, kellest 57 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Pärnumaa uus haigusjuht on sisse toodud Ukrainast, Hiiumaa uue haigusjuhu asjaolud on täpsustamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 140 inimest, kellest 27 on haigestunud.

Haiglaravil viibib 29 COVID-19 patsienti

25. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 29 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju saadeti üks inimene, uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati üks. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 535 COVID-19 haigusjuhtumit 521 inimesega.