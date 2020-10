Prantsusmaa kutsus suursaadiku Türgist tagasi pärast Erdogani kommentaari 

Prantsusmaa president Macron on pärast ajalooõpetaja mõrva prohvet Muhamedi karikatuuride näitamise eest jõuliselt sõna võtnud ning lubanud kaitsta ilmalikke väärtusi ja võidelda radikaalse islami vastu, vahendab BBC.

Prantsusmaal on aga ilmalikkus (laïcité) rahvusliku identiteedi keskmes ning sõnavabaduse piiramine ühe konkreetse kogukonna tunnete kaitsmiseks õõnestab riigi ühtsust.

Vastuseks Macroni kampaaniale selliste väärtuste kaitsmiseks, mis algas juba enne õpetaja mõrva, esitas Erdogan kõnes retoorilise küsimuse: „Mis probleem on Macronil islami ja moslemitega? Macron vajab ravi vaimsel tasandil.“

Türgi president lisas: „Mida saab veel öelda riigipeale, kes ei saa aru usuvabadusest ja kes käitub niimoodi miljonite tema riigis elavate inimestega, kes on erineva usu liikmed?“

Märkuste taustal ütles Prantsusmaa presidendi ametnik uudisteagentuurile AFP, et riigi suursaadik Türgis kutsutakse tagasi nõupidamistele ja ta kohtub Emmanuel Macroniga.

„President Erdogani kommentaarid on vastuvõetamatud. Liigsus ja ebaviisakus pole meetod. Nõuame Erdoganilt oma poliitika suuna muutmist, sest see on igas mõttes ohtlik," ütles ametnik.