Erdogani kommentaari tagajärjel kutsus Prantsusmaa oma suursaadiku Türgist tagasi  

Märkuste taustal ütles Prantsusmaa presidendi ametnik uudisteagentuurile AFP, et Prantsusmaa suursaadik Türgis kutsutakse tagasi nõupidamistele ja ta kohtub Emmanuel Macroniga.

„President Erdogani kommentaarid on vastuvõetamatud. Liigsus ja ebaviisakus pole meetod. Nõuame Erdoganilt oma poliitika suuna muutmist, sest see on igas mõttes ohtlik," ütles ametnik.