LOODUS ON USKUMATU! Itaalias sündis rohelise karvaga kutsikas 

Gypsy, valge saksa lambakoer, sünnitas eelmisel nädalal kaheksa tervet poega. Lihtsalt üks neist tuli välja rohelise karvaga.

"Teadsin, et see pole kahjulik, kuid et selles kindel olla, pidin siiski põhjenduse saama," ütles omanik Shana Stamey. Pere oli segaduses, kuid võttis asja huumoriga, vahendab CNN.

Nad panid kutsikale suure rohelise superkangelase järgi nimeks Hulk.

Suzanne Cianciulli, veterinaararstist tehnik, kes juhib lähedal asuvat loomahaiglat, ütles, et Hulki värvusele on väga lihtne seletus: kaka. "Iga kutsikas asub emaka enda kotis ja kott on vedelikku täis," ütles Cianciulli CNNile. "Kui neil on kotis mekoonium, määrib see tegelikult nende karusnaha."

Mekoonium on imetaja esimene väljaheide. Värv on ajutine ja kaob, kui ema kutsikat puhastab või teda vannitatakse. See tähendab, et peagi muutub Hulki roheline karusnahk valgeks.

Enamik kutsikaid ei sünni rohelisena, kuid seda juhtub aeg-ajalt, ütles Cianciulli. Kui kutsikal on tume karv, ei pruugi see isegi silma paista. Mis puutub kutsika tervisesse, siis on negatiivseid tagajärgi ainult siis, kui kutsikas neelab mekooniumi või veedab selles liiga palju aega. Õnneks polnud Hulkiga nii.